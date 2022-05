Henri Dès : “Je n’ai pas écrit de chansons pour adultes depuis 40 ans”

Idole des (très) jeunes, Henri Dès revient avec un album destiné aux plus grands. Une nouvelle aventure artistique sur laquelle il revient en détail avec Félicien Bogaert.

Après une carrière longue de 50 ans et riche de plus de 200 chansons et de 15 disques d’or, le papa de La petite Charlotte n’est pas prêt de prendre sa retraite. De mélasse à casse-pieds en passant par Le beau tambour, c’est son énergie et sa fraîcheur qui caractérise chacune de ses compositions.

En concert, c’est une véritable bouffée de générosité et de positivité qui attire un public multigénérationnel. Il sera en concert à LaSemo le 10/07 où il jouera son répertoire culte pour les tout-petits.