Henri, de l'informatique à l'élevage

La Ferme Louvigny est très active sur les réseaux sociaux et son site internet est performant. " J’essaye d’utiliser mes connaissances en informatique au profit de l’exploitation ", explique Henri Louvigny. Cet optimiste de nature n’hésite pas à essayer de nouvelles choses, comme les classes vertes virtuelles pendant le confinement, et innove dans le secteur en partageant son quotidien. " Il y a une vraie demande des gens de savoir ce qui se passe à la ferme, parce qu’ils sont de plus en plus déconnectés du monde agricole. Avant, beaucoup de famille avaient un agriculteur parmi eux, ce n’est plus le cas ", dit Henri Louvigny. Chaque jour, il partage la réalité de son travail via sa page Facebook. Des photos prises avec son téléphone et des posts spontanées qui rencontrent un public intéressé. Pour cet agriculteur, le client doit être impliqué dans son travail.