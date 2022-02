Henri a 18 ans et vit à Uccle. Il est le seul de sa famille à faire de la musique, cette passion lui est venue de lui-même. Sportif, il jongle entre ses passions pour le CrossFit, les jeux vidéo mais aussi le piano et le chant. Après beaucoup de travail sur son rythme, il a décidé de s’inscrire aux castings de The Voice Belgique afin de ressentir les émotions que provoquent les Blind Auditions mais aussi afin d’acquérir une petite notoriété dans le monde de la musique. Lors de son audition derrière les fauteuils des coachs, il a repris "Bruises" de Lewis Capaldi. Cette prestation a reçu 4 buzz. Cependant, c’est dans l’équipe de BJ Scott qu’Henri a décidé de continuer l’aventure de The Voice.