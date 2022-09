Hendrik Van Crombrugge s’exprime avant le match à Bucarest : « Le problème vient sans doute de nous, les joueurs »

Dans le ciel nuageux entre Bruxelles et Bucarest, le gardien anderlechtois Hendrik Van Crombrugge, l’un des rares joueurs irréprochables ces dernières semaines, s’est exprimé sur la mauvaise passe mauve. Secoué par les turbulences, de l’Airbus A320 et de son club, le capitaine a voulu avant tout garder le cap.

Hendrik, après 6, 7 bons matchs, tout le monde vous encensait, maintenant on parle de crise après le 1 sur 12. Où se situe la vérité ?

Ben oui, la presse nous présentait comme les rois du monde et maintenant la même presse raconte qu’on est en pleine crise, que certains joueurs qui avaient bien démarré le championnat ne sont désormais plus au niveau…Si je peux employer une métaphore, on est tous, joueurs, staff et dirigeants, dans un même bateau au milieu de l’océan et maintenant on est en pleine tempête, les eaux sont agitées. Mais on n’a pas le choix si le bateau prend l’eau on ne peut pas s’échapper et c’est à tout le monde de faire son boulot pour faire sorte que le bateau ne coule pas et retrouve les eaux calmes.

La vérité est qu’il ne faut pas paniquer. IL ne faut surtout pas douter. Se remettre en question, ça c’est certain, comme toujours. Il faut garder la sérénité dans le groupe. Tout ce qui se dit à l’extérieur, c’est votre droit de le dire mais à l’intérieur on doit rester serein, continuer à regarder dans la même direction et d’avancer ensemble.

Mais avez-vous réussi à identifier ce qui ne va pas depuis un mois ?

C’est je pense une responsabilité des joueurs parce que le staff n’a rien changé à sa façon de travailler. Mon avis personnel, c’est qu’après avoir atteint l’objectif de la qualification en Conférence League, les résultats ont été moins bons. Et là nous les joueurs devons nous remettre en question et réaliser qu’on ne peut pas s’arrêter après un seul objectif réussi. Il y encore beaucoup de compétitions, beaucoup de choses à gagner. Rien n’est encore perdu mais il est temps de se réveiller.

Il y a aussi la blessure d’Adrien Trebel qui a pu jouer dans ces mauvais résultats ?

Oui Adrien avait très bien démarré la saison. Mais bon, on est Anderlecht et on doit trouver la solution en interne pour le remplacer au mieux.

Le discours du Président, qui est descendu dans le vestiaire après la défaite contre Westerlo, c’était pour mettre chacun devant ses responsabilités ?

En gros, oui c’est ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qui se raconte dans le vestiaire doit y rester. Mais oui, le président a pris ses responsabilités et nous on doit le faire aussi.

Le message est passé ?

Il a été très clair et c’est à nous de réagir. J’ai déjà fait passer le message dans la presse. Un nouveau staff est arrivé avec un nouveau système, avec une nouvelle philosophie. Et cette philosophie n’a pas changé. Et c’est peut-être nous les joueurs qui avons changé depuis quelques semaines. On en parlé entre nous. Et c’est peut-être à nous d’avancer dans cette direction.

En tant que joueur d’expérience, vous trouvez aussi que certains doivent montrer plus d’engagement, plus "mouiller le maillot tout simplement" ?

Cela doit être le cas en permanence ! Il y a des leaders et ce sont eux qui se font attaquer en ce moment. D’un côté c’est normal pace qu’ils sont un peu plus exposés et donc prennent plus souvent les critiques. Mais je pense que tout le monde doit se remettre en question. Les leaders, les plus anciens comme les plus jeunes. Tout le monde a son rôle a joué dans l’effectif. Tout le monde doit essayer d’être la meilleure version de soi-même. On doit surtout rester soudés.

Un petit mot sur le match qui vous attend à Bucarest, vous vous attendez à un accueil chaud ?

Oui exactement ! Un déplacement difficile, chaud. Mais c’est pour ça qu’on joue en Europe. On veut jouer dans les grands stades, des matchs à enjeux. Le groupe a hâte.

Un match en l’honneur de Michel Verschueren aussi ?

Oui ! Parce qu’il était un grand Monsieur non seulement pour Anderlecht mais pour le football belge aussi avec 15 titres si je ne me trompe pas. Il a réalisé quelque chose de très grand et c’est à nous de lui rendre hommage en gagnant ce match à Bucarest.