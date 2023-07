Hendrik Van Crombrugge quitte Anderlecht pour Genk et rapporte 2 millions d’euros

Hendrik Van Crombrugge quitte le Sporting d’Anderlecht. Le gardien (30 ans) va rejoindre le club du Racing Genk. Une fin par la petite porte pour celui qui a disputé 120 rencontres pour le compte des Mauves et qui a porté le brassard de capitaine durant une saison et demie. L’hiver dernier, il avait été laissé sur le banc au profit du prometteur Bart Verbruggen. Une opération menée par le tandem danois Riemer – Fredberg et qui a obtenu la réussite escomptée : en une demi-saison, le Néerlandais a prouvé toute sa valeur pour décrocher un transfert à 20 millions d’euros du côté de Brighton, en Premier League. L’avenir de Van Crombrugge semblait dès lors bouché.