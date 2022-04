Hendrik Van Crombrugge : "je veux rendre quelque chose à Anderlecht en gagnant la Coupe"

Hendrik Van Crombrugge était présent sur le plateau de La Tribune. Le gardien anderlechtois a évoqué la qualification pour les Champions Playoffs de la bande à Vincent Kompany. "On a pas mal fêté avec les supporters dès le coup de sifflet final. Mais aujourd'hui, on n'était pas en congé, il y avait décrassage pour tout le monde." Le joueur a évoqué l'exigence qui découle du fait de porter le blason du Sporting d'Anderlecht. "Anderlecht n’a pas perdu son statut sur les dernières saison mais il faut le confirmer chaque année qu'on est toujours un grand club. Ce sont les grands clubs qui sont présents dans la durée."

Le joueur s'est replongé un instant dans le match de dimanche soir face à Courtrai. A la mi-temps, les Bruxellois étaient menés au score. "On n'a pas évoqué le résultat de Gand : on s'est dit qu'il ne fallait pas paniquer. Un match peut durer 95 minutes et on peut faire la différence sur une récupération de balle en cinq secondes seulement."

Plutôt du genre rationnel, Van Crombrugge s'est imposé en tant que capitaine du Sporting. Il est le relai de Kompany sur la pelouse. "Quand Lisandro Magallan est arrivé dans l'équipe, on a décidé de passer à l'espagnol comme langue pour communiquer entre les défenseurs. L'espagnol, je l'ai appris à Eupen, car il y avait pas mal d'hispanophones qui évoluaient là-bas, en plus du staff qui parlait espagnol. C'est l'une des cinq langues que je pratique désormais (NDLR : avec l'anglais, le néerlandais, le français et l'allemand)".