Hendrik Van Crombrugge est l’invité de la Tribune

Hendrik Van Crombrugge sera présent sur le plateau de La Tribune ce lundi soir. Il participera au débriefing de la 34e journée de Pro League, la dernière de la phase classique.



Le gardien d’Anderlecht, capitaine et inamovible titulaire, évoquera la qualification pour les Champions Play-offs et les ambitions de son Sporting. Ce dernier ticket pour le Top 4 a été arraché de haute lutte, non sans un peu de stress. Les PO pour le titre débuteront par un intéressant derby bruxellois au Stade Marien le 24 avril. Mais avant cela, il y a une finale de Coupe contre Gand au programme.



Rendez-vous à 20h20 sur Tipik en compagnie de Vincent Langendries et de tous les chroniqueurs.