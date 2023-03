Hendrickx sur ses championnats du monde de patinage artistique : "Une 2e médaille de suite, c’est vraiment incroyable"

Loena Hendrickx a confirmé son statut de nouvelle étoile du patinage artistique mondial en prenant une deuxième médaille aux championnats du monde de suite (en bronze cette fois), vendredi à Saitama au Japon, et un troisième podium d’affilée aussi dans un grand championnat.

La jeune patineuse de Turnhout, 23 ans, était en effet devenue vice-championne du monde à Montpellier l’an dernier, finissant aussi sur la deuxième marche du podium européen à Espoo en janvier. "Remporter une deuxième médaille mondiale pour la Belgique et moi-même, c’est un sentiment vraiment incroyable, a commenté Loena Hendrickx, en conférence de presse, 3e de ces Mondiaux à Saitama derrière la Japonaise Kaori Sakamoto, qui conserve son titre et la Sud-Coréenne Haein Lee, 2e. Je connais déjà Kaori depuis tant d’années. Je pense que patiner avec elle est une sensation incroyable et monter sur le podium est vraiment un honneur. Elle a tellement de vitesse dans ses programmes qu’elle peut effectuer des sauts impressionnants. J’ai encore beaucoup à apprendre si je veux être à son niveau. Je l’admire vraiment ; c’est une patineuse incroyable."

Tous les regards étaient tournés vers Loena Hendrickx qui a commis une faute dans le programme court (5e) avant de sortir une brillante prestation vendredi dans le programme libre. "Pour moi, la pression, c’était nouveau et j’ai essayé de travailler dur. Je sais que les compétitions en première partie de saison n’étaient pas super bonnes mais j’ai continué à travailler beaucoup. Il me fallait en profiter davantage et croire en moi et c’est ce que je veux amener avec moi pour la saison prochaine. Je vais faire beaucoup de spectacles cet été. C’est nouveau pour moi et je suis vraiment impatiente". Nina Pinzarronne, 16 ans, a pris elle la 11e place et Jade Hovine, 18 ans, la 26e.