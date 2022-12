HEMA Belgique proposera leurs produits de fêtes comestibles invendus sur Too Good To Go

La chaîne de magasins HEMA collabore avec l’application gratuite Too Good To Go, afin d’éviter de jeter des dizaines de kilos de nourriture.

Les consommateurs pourront acheter à petit prix des denrées alimentaires approchant de la date de péremption ou qui ne sont plus vendus (fin des fêtes oblige). La chaîne se lance dans l’aventure à grande échelle après avoir mené un projet pilote dans son établissement de Turnhout il y a quelques mois. Ce seront donc les 98 points de vente de Belgique qui participeront à cette initiative pendant la période de fin d’année.

Le projet pilote, a permis d’éviter le gaspillage de 115 repas et permit l’économie de 287,5 kilos de CO2. A échelle nationale, ce devrait être des tonnes de denrées alimentaires qu’on évitera de jeter. Sachant que le Belge est un gros gaspilleur alimentaire (en moyenne, 345 kg de nourriture sont gaspillés par an par personne en Belgique) ça ne fera pas de mal.

"HEMA est résolu à renforcer sa lutte contre le gaspillage alimentaire. C’est un engagement collectif que nous prenons avec nos clients et notre personnel, pour l’ensemble de la Belgique, pendant la période de fin d’année. Rien que savoir que nous ne devrons plus jeter de nourriture en ce mois de décembre nous rend d’humeur particulièrement joyeuse et nous rendent positifs pour plus d’offres par Too Good To Go à d’autres moments comme le printemps.", commente Carla Velghe, Country Director Belgique chez HEMA.