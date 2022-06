Helvi Leiviska, compositrice finlandaise au catalogue restreint mais aux œuvres de grande dimension

Helvi Leiviska est une compositrice finlandaise du XXe siècle, restée dans l’oubli, malgré un très beau catalogue. Son père était prêtre, il va donc lui donner une éducation religieuse qui va fonder sa spiritualité tout au long de sa vie. Mais c’est sa mère qui va l’encourager à prendre la voie de la musique.

C’est l’Académie de musique d’Helsinki qui lui donne sa formation musicale. Très vite, l’envie de devenir compositrice se fait jour, et la jeune Helvi Leiviska décide de prendre des cours de compositions chez Erkki Melartin, qui a très vite perçu tout le talent et le potentiel de son élève.

Un voyage à Vienne, en 1927, va lui permettre aussi de perfectionner ses talents d’orchestratrice. De retour en Finlande elle s’est encore perfectionnée auprès du compositeur Leevi Madetoja.

C’est dans les années trente qu’apparaissent ses premières compositions. Son père étant décédé, elle doit entretenir sa mère et ses frères et sœur. Et pour joindre les deux bouts, elle dort peu, compose la nuit tout en travaillant comme bibliothécaire en journée, et comme professeur de piano à l’Académie Sibelius. Ses œuvres seront finalement peu nombreuses, mais le nombre restreint de ses partitions est compensé par leurs dimensions. Beaucoup sont d’ailleurs destinées à être interprétées par de grands orchestres.

Au total, Helvi Leiviska nous a laissé neuf partitions pour orchestre dont ses symphonies, deux pièces pour chœur et orchestre, un concerto pour piano et un intermezzo pour violon et orchestre, plusieurs musiques de film. En musique de chambre, elle a légué deux trios avec piano, un quatuor avec piano et des pièces pour violon ou voix et piano. Nous découvrons aujourd’hui une œuvre tardive de sa main : une œuvre de la maturité : sa 3e symphonie composée en 1971.