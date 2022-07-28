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Ukraine - Україна

Helpukraine.brussels: корисна інформація для Вас! | Helpukraine.brussels, des infos à portée de clic

il y a 37 minutesTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

Helpukraine.brussels: корисна інформація для Вас!

 

Якщо ви живете в Брюсселі, чи знаєте ви, що існує онлайн-платформа, яка містить багато практичної інформації?

 

На сайті helpukraine.brussels ви знайдете інформацію від уряду Брюсселя та організацій, які надають допомогу переміщеним особам.

Зайдіть на сайт, якщо ви шукаєте контактні дані комуни де ви проживаєте або хочете знати коли працюють соціальні служби чи бажаєте записатися на прийом.

Також Helpukraine пояснює, як отримати соціальну, продуктову та фінансову допомогу в Брюссельському регіоні. Сайт містить розділи присвячені здоров'ю, пошуку роботи, вивченню іноземних мов чи позашкільному догляду за дітьми тощо.  Також там складений перелік корисних номерів (психологічна допомога, інфолінія Карітас, федеральна інформаційна лінія…), а також посилання на асоціації, які допомагають українцям.

Ви там зможете також знайти інформацію про нову платформу для осіб, які бажають прийняти українців в Брюсселі, а також про статут, який тепер регулює прийом (щоб все пройшло якнайкраще).

Сайт перекладений на 5 мов: українську, російську, французьку, англійську та нідерландську.

У цьому відео письменниця Гаська Шиян представляє Вам сайт helpukraine.brussels. https://www.youtube.com/watch?v=eOHW9bmcUCM&ab_channel=safe.brussels

 

Helpukraine.brussels: des infos à portée de clic

 

Si vous habitez la capitale, savez-vous qu’il existe une plateforme en ligne qui reprend énormément d’infos pratiques, qui vous concernent?

Derrière le site helpukraine.brussels, on trouve le gouvernement bruxellois et une série d’acteurs dans le domaine de l’aide aux déplacés (qu’ils soient ukrainiens ou qu’ils viennent d’autres pays)

N’hésitez pas à aller faire un tour sur le site, si vous cherchez par exemple les coordonnées de la commune où vous résidez, si vous voulez savoir quand ses services sont ouverts ou si on peut prendre rendez-vous... Le site contient des rubriques consacrées à la santé, à la recherche d'emploi, à l'apprentissage des langues étrangères, à la garde périscolaire, etc. On y trouve également une liste de numéros utiles (aide psychologique, hotline Caritas, ligne d'information fédérale...), ainsi que des liens vers des associations qui viennent en aide aux Ukrainiens. 

Enfin, on parle aussi beaucoup de la nouvelle plateforme pour les citoyens qui souhaitent héberger des Ukrainiens à Bruxelles, ainsi que du cadre qui réglemente désormais l'accueil (pour que tout se passe le mieux possible).

Le site est traduit en 5 langues : ukrainien, russe, français, anglais et néerlandais. 

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