Helpukraine.brussels: корисна інформація для Вас! | Helpukraine.brussels, des infos à portée de clic

Helpukraine.brussels: корисна інформація для Вас!

Якщо ви живете в Брюсселі, чи знаєте ви, що існує онлайн-платформа, яка містить багато практичної інформації?

На сайті helpukraine.brussels ви знайдете інформацію від уряду Брюсселя та організацій, які надають допомогу переміщеним особам.

Зайдіть на сайт, якщо ви шукаєте контактні дані комуни де ви проживаєте або хочете знати коли працюють соціальні служби чи бажаєте записатися на прийом.

Також Helpukraine пояснює, як отримати соціальну, продуктову та фінансову допомогу в Брюссельському регіоні. Сайт містить розділи присвячені здоров'ю, пошуку роботи, вивченню іноземних мов чи позашкільному догляду за дітьми тощо. Також там складений перелік корисних номерів (психологічна допомога, інфолінія Карітас, федеральна інформаційна лінія…), а також посилання на асоціації, які допомагають українцям.

Ви там зможете також знайти інформацію про нову платформу для осіб, які бажають прийняти українців в Брюсселі, а також про статут, який тепер регулює прийом (щоб все пройшло якнайкраще).

Сайт перекладений на 5 мов: українську, російську, французьку, англійську та нідерландську.

У цьому відео письменниця Гаська Шиян представляє Вам сайт helpukraine.brussels. https://www.youtube.com/watch?v=eOHW9bmcUCM&ab_channel=safe.brussels