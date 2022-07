Helpukraine.brussels: корисна інформація для Вас! | Helpukraine.brussels, des infos à portée de clic

Helpukraine.brussels: des infos à portée de clic

Si vous habitez la capitale, savez-vous qu’il existe une plateforme en ligne qui reprend énormément d’infos pratiques, qui vous concernent?

Derrière le site helpukraine.brussels, on trouve le gouvernement bruxellois et une série d’acteurs dans le domaine de l’aide aux déplacés (qu’ils soient ukrainiens ou qu’ils viennent d’autres pays)

N’hésitez pas à aller faire un tour sur le site, si vous cherchez par exemple les coordonnées de la commune où vous résidez, si vous voulez savoir quand ses services sont ouverts ou si on peut prendre rendez-vous... Le site contient des rubriques consacrées à la santé, à la recherche d'emploi, à l'apprentissage des langues étrangères, à la garde périscolaire, etc. On y trouve également une liste de numéros utiles (aide psychologique, hotline Caritas, ligne d'information fédérale...), ainsi que des liens vers des associations qui viennent en aide aux Ukrainiens.

Enfin, on parle aussi beaucoup de la nouvelle plateforme pour les citoyens qui souhaitent héberger des Ukrainiens à Bruxelles, ainsi que du cadre qui réglemente désormais l'accueil (pour que tout se passe le mieux possible).

Le site est traduit en 5 langues : ukrainien, russe, français, anglais et néerlandais.