Helpper, une plateforme d’aide à domicile pour les voisins, par les voisins

Vous avez besoin de quelqu’un pour vous conduire à votre rendez-vous médical, pour vous aider à faire vos courses de temps en temps ou encore pour réaliser de petits travaux de jardinage ? Et si vous faisiez appel à vos voisins ?

Lancée en 2018, Helpper est une application (disponible sur iOS et Android) dont le but est de mettre en relation les personnes qui cherchent de l’aide et leurs voisins proches qui veulent offrir un service. L’application permet de les mettre en contact rapidement, facilement et partout en quelques clics seulement.

Au départ, l’équipe Helpper recherchait le lien parfait en connectant des personnes à la recherche de soutien aux personnes qui souhaitaient aider. Depuis, la plateforme s’est développée et est devenue un véritable lieu de rencontre numérique. L’initiative fait suite à une histoire personnelle du fondateur. "Mon père a été atteint de la maladie de Charcot, une affection neurologique dégénérative. Avec ma famille, nous avons constaté que de nombreuses tâches quotidiennes devenaient de plus en plus complexes. C’est de cette expérience qu’est venue l’idée de rendre ces services accessibles à un maximum de personnes" explique François Gérard ci-dessous.

Une fois inscrits sur l’application, les helppies peuvent voir qui peut les aider dans le quartier et vice-versa. Helpper crée de véritables collaborations et un lien entre les helppers et les helppies. C’est pourquoi il est important que les gens décident eux-mêmes s’ils s’entendent.