Help, je suis accro au spray nasal ! Que faire ?

En cas de rhume, le spray nasal est souvent notre sauveur... Quel soulagement lorsqu'on respire à nouveau ! Mais parfois, le rhume peut durer un peu plus longtemps que prévu et sans s'en rendre compte, on va utiliser ce spray décongestionnant - et miraculeux - bien plus souvent que prévu. Et cela peut entraîner une dépendance ; la rhinite médicamenteuse. Éléments d'information avec le Dr Charlotte, médecin référent dans l'émission "La Grande Forme".

L’effet du rhume sur notre nez

On le sait, le nez est une barrière assez importante contre les virus et contre les agressions que notre corps peut reconnaître. En parallèle, les vaisseaux sanguins du nez se dilatent pour laisser affluer les cellules immunitaires chargées de s’attaquer aux virus. Cet afflux de sang provoque le gonflement du tissu et empêche le mucus de s’écouler vers l’arrière. Cette sensation désagréable de nez bouché est renforcée par le fait que le mucus devient de plus en plus épais, souvent collant et parfois, de couleur jaune - c'est dû à l’enzyme contenue dans les globules blancs qui sont alors plus nombreux, explique le Dr Charlotte.