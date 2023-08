Help Animals dénonce la détention irresponsable de chiens dangereux

C’est un cri d’alarme que pousse Help Animals, l’un des refuges pour animaux domestiques situé à Anderlecht. Depuis la fin du Covid, les abandons de chiens ou de chats acquis lors de la période d’isolement forcé, ont repris de plus belle. Et c’est particulièrement le cas de certaines races de chiens comme les malinois ou les american staff. Des races réputées dangereuses ou "exigeantes". Dès lors, l’association dénonce la détention irresponsable de ces chiens dits dangereux et les conséquences pour les refuges qui les récupèrent ! Help Animals souhaiterait qu’à l’instar de la France, la Belgique (ou les régions) se dote d’une réglementation qui impose un permis de détention pour les races dites dangereuses.