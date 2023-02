Héloïse Blanchaert, réceptionniste de The Dancer, préface la grande finale : "on n’a pas envie de se quitter"

Héloïse Blanchaert était l’invitée du 8/9 à l’occasion de la grande finale de l’émission The Dancer, diffusée ce mardi soir en direct sur La Une.

On l’entend régulièrement sur VivaCité dans le 6/8, et dans l’émission Super Nanas le samedi après-midi. Depuis quelques semaines, on la voit aussi dans l’émission The Dancer les mardis sur La Une. C’est la première fois qu’Héloïse travaille sur une grosse émission comme celle-ci. "Je suis bien tombée, c’était une production bienveillante, c’était vraiment très chouette", raconte-t-elle.

Elle était la réceptionniste de The Dancer, la première personne en contact avec les candidats pour l’audition. Des contacts marquants dont elle garde de bons souvenirs : "ils sont tous touchants, ils ont tous des histoires très belles et très touchantes et ils sont vraiment là pour la danse quoi qu’il arrive", explique-t-elle. "On voyait qu’ils étaient heureux de pouvoir montrer ce qu’ils allaient faire comme show".

Mais ça ne lui a pas pour autant donné envie de danser : "j’essaie un peu de faire des petits pas avec eux mais je n’ai pas de talent, il faut que j’arrête de me mentir à moi-même", s’amuse-t-elle.