Héloïse à 19 ans et vit à Embourg, près de Liège. Etudiante et assez timide, cette candidate a commencé les cours de chant vers l’âge de 7 ans et n’a jamais arrêté ! Après avoir longtemps hésité pendant plusieurs années, elle a enfin décidé de tenter sa chance et de s’inscrire aux castings de la saison 10 The Voice Belgique. Lors des Blind Auditions, elle a chanté "The Power of Love" de Frankie Goes To Hollywood. Sa prestation lui a valu deux buzz mais c’est finalement avec Typh Barrow qu’Héloïse a décidé de poursuivre l’aventure.