Helmut Lotti reprend Maiden et Bruce Springsteen se met à la soul cette semaine!

Bruce Springsteen est de retour avec un album soul, Only the Strong Survive et un nouveau titre, "Do I Love You (Indeed I Do)" à écouter ici.

Roger Waters est à nouveau au cœur d’un nœud politique. Après avoir écrit une lettre ouverte à la première Dame ukrainienne, il s’est vu imposer l’annulation de plusieurs de ses concerts en Pologne et il est désormais officiellement " persona non grata " sur le territoire. Il s’est ensuite adressé à Vladimir Poutine pour tenter de rétablir l’équilibre.

Beck s’est lancé dans une cover de "Old Man " de Neil Young pour les besoins d’une pub pour la ligue de football américaine NFL. Mais le compositeur originel, Neil Young, n’a pas du tout apprécié l’initiative commerciale, comme en témoigne un post partagé avec la mention “SPONSORED BY NOBODY”. Neil Young aurait perdu son droit de véto face à l’usage commercial de certains titres, depuis qu’il a cédé son catalogue à Hipgnosis en 2021.

C’est ce mardi soir que se déroulait le deuxième concert hommage au défunt batteur des Foo Fighters, Taylor Hawkins. A l’affiche de cet événement, de très nombreux invités, dont Alanis Morissette, des membres de Kiss, Motley Crue, Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Led Zeppelin, ou encore Soundgarden, et tant d’autres à retrouver dans notre dossier détaillé ici.

Les concerts sold out qu’Indochine a proposés dans 5 grands stades français va être proposé au cinéma. C’est ce jeudi 24 novembre que le groupe vous fera revivre ces moments forts en IMAX dans 450 salles de cinéma en France, en Belgique et en Suisse.

Enfin, retrouvons la vidéo de notre compatriote Helmut Lotti qui s’est attaqué avec talent à un classique d’Iron Maiden. Le principal intéressé a visiblement apprécié que notre radio en parle, précisant qu’il est, lui aussi, auditeur de Classic 21