Helmut Lotti et son projet metal dans le grand studio de Classic 21 : une soirée mémorable !

Le premier showcase de la rentrée a toujours une saveur particulière mais pour cette nouvelle saison metal, Classic 21 avait fait le pari d’inviter celui qui a enflammé la plaine du Graspop cet été, en véritable outsider, à savoir Helmut Lotti.

Plutôt considéré comme chanteur de charme ou de variété, en 33 ans de carrière, Helmut Lotti s’est forgé une réputation solide et il a pourtant pris le risque de se lancer dans un show hard-rock/metal, sous le nom d’" Hellmut Lotti Goes Metal ", le " l " de son nom ayant été doublé pour l’occasion et pour mieux coller au style.

Ce projet un peu surréaliste a démarré il y a un an environ, à l’invitation de la radio flamande Willy, qui lui avait proposé de venir chanter un titre du répertoire heavy. Il avait alors opté pour " Run to the Hills " d’Iron Maiden mais avait poussé l’interprétation un poil plus loin, se mettant en scène avec brio. Le chanteur nous confiait d’ailleurs que c’est quelque chose qu’il avait envie de faire depuis longtemps. La suite, on la connaît : une foule de 10.000 personnes en folie chantant avec lui à la mi-juin sur la plaine du plus grand festival metal de Belgique, et depuis, de nombreuses dates de concert qui affichent complet les unes après les autres.

C’était donc une grande joie pour nous qu’il accepte notre invitation de venir se produire ce 13 septembre dans notre grand studio de Classic 21 devant 300 chanceux auditeurs qui ont vécu un moment assez fou.

Le show était d’un professionnalisme sans faille et il nous a offert une setlist de tubes, commençant par " Holy Diver " de Dio et enchaînant ensuite avec " Poison " d’Alice Cooper, " Smoke on the Water " de Deep Purple, " Run to the Hills, " le titre de Maiden par lequel tout ce projet a démarré, " Easy Livin " d’Uriah Heep, avant de passer à sa composition originale " The Darkness ", écrite spécialement pour son premier show metal au Graspop à la mi-juin.

Le titre est catchy, on y retrouve tous les codes du genre et quelques riffs bien placés, la recette prend et le public chante rapidement avec lui.