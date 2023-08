Helmut Lotti et son projet metal dans le grand studio de Classic 21 !

Ses concerts à Gand (26 et 27 octobre), Ostende (25 novembre), et à Anvers (30 août) ont affiché sold-out en seulement quelques heures. Fort heureusement, le public francophone n’a pas été oublié puisqu’un concert au Cirque Royal de Bruxelles est annoncé le 23 novembre. Puisqu’il faut le voir pour le croire, ne manquez pas cette date unique où Helmut Lotti reprendra les grands standards d’Alice Cooper, Deep Purlple, Iron Maiden, Black Sabbath, Motörhead, Scorpions, AC/DC et, pour faire honneur à ses fans du Sud du pays, l’artiste annonce vouloir rendre hommage au plus grand rockeur français : un certain Johnny Hallyday.

Le 1er septembre, voici donc HELLMUT GOES METAL. Un 23e album qui s’attaque aux grands standards du hard rock et du métal. La sélection des morceaux choisis est aussi variée que surprenante. Ce sont des grands classiques, des morceaux intemporels, connus de tous et reconnaissables dès la première écoute. Avec sa signature vocale inimitable, Helmut Lotti rend un vibrant hommage à ses propres légendes du rock dont il revisite le répertoire avec respect mais aussi avec une jouissance à peine dissimulée.

TRACKLIST ALBUM

1 Holy Diver

2 Poison

3 Smoke On The Water

4 Run To The Hills

5 Easy Livin'

6 Highway To Hell

7 That's All Right

8 The Darkness

9 Still Loving You

10 Paranoid

11 Here I Go Again

12 Paradise City

13 Gimme All Your Lovin'

14 I Was Made For Lovin' You

