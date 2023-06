Helmut Lotti et son projet metal au Cirque Royal à Bruxelles !

Après son passage réussi au Graspop Metal Meeting, des concerts sold out à Gand et à Anvers Helmut Lotti débarque le 23 novembre au Cirque Royal a Bruxelles avec " Hellmut Lotti Goes Metal " ! Il y donnera des concerts uniques au cours desquels il interprétera ses chansons préférées de métal et de hard rock, ainsi que des classiques de Kiss, Whitesnake et Iron Maiden, entre autres.

Les billets pour les concerts de Bruxelles sont disponibles à partir du mardi 27 juin à 10 heures !

C’est LA surprise du Graspop Festival et c’est peu dire que sa prestation a fait sensation. Journalistes et spectateurs n’en reviennent toujours pas d’avoir vu les organisateurs obligés de dresser un périmètre de sécurité pour freiner la foule qui se pressait pour voir son incroyable performance et les critiques qui l’ont suivies sont unanimement dithyrambiques. Pourtant, à bien y regarder le rock’n roll a toujours fait partie de la vie d’Helmut Lotti.

L’histoire de cette incroyable métamorphose démarre en septembre dernier lorsqu’une une radio flamande propose au chanteur gantois la reprise du cultissime " Run To The Hills " d’Iron Maiden. Sa version très réussie a immédiatement déferlé sur les réseaux sociaux, suscitant l’enthousiasme des fans de metal y compris des plus puristes ce qui lui vaut une invitation du Graspop.

Et de fait, le 18 juin dernier, dans le Metal Dome du célèbre festival de Dessel, c’était de la folie pure. Helmut Lotti prend tout le monde par surprise et sa performance rend pantois plus d’un observateur. Ce concert 100% metal, considéré comme l’un des meilleurs du Graspop 2023, est désormais prolongé par une vraie tournée.

Mis en vente la semaine dernière, ses concerts à Gand (26 et 27 octobre) et à Anvers (30 août) ont affiché sold-out en seulement quelques heures. Fort heureusement, le public francophone n’a pas été oublié puisqu’un concert au Cirque Royal de Bruxelles est annoncé le 23 novembre. Puisqu’il faut le voir pour le croire, ne manquez pas cette date unique où Helmut Lotti reprendra les grands standards d’Alice Cooper, Deep Purlple, Iron Maiden, Black Sabbath, Motörhead, Scorpions, AC/DC et, pour faire honneur à ses fans du Sud du pays, l’artiste annonce vouloir rendre hommage au plus grand rockeur français : un certain Johnny Hallyday.