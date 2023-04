Helmut Lotti et Julie Compagnon interprètent "Pas gaie la pagaille" avant un concert hommage à Maurane

Julie Compagnon et Helmut Lotti étaient les invités du 8/9 pour le concert collectif qui sera joué en hommage à Maurane au Forum de Liège le 30 avril.

Cinq ans après sa disparition, Maurane sera mise à l’honneur pendant tout un après-midi, avec plusieurs invités dont Sandra Kim et Pierre Theunis, et plus de 240 choristes pour un moment de partage époustouflant.

"Quand il y a 240 choristes qui se mettent à chanter, ça fait quelque chose, on ne sort pas indemne de ça", confirme Julie Compagnon.

Accompagnés des musiciens de Maurane, ils réinterpréteront en chœur, en solo ou en duo tous les plus grands titres de Maurane : Toutes les mamas, Le monde est stone, Je voulais te dire que je t’attends, ou encore Pas gaie la pagaille que Julie Compagnon et Helmut Lotti nous ont interprété en direct.

Toutes les infos et les réservations pour le spectacle sont à retrouver sur le site du Forum de Liège.