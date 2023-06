Helmut Lotti continue son projet metal et les places partent comme des petits pains !

Nous avons croisé en backstage dimanche celui qui a suscité étonnement et surprise dans l’affiche du Graspop Metal Meeting : Helmut Lotti ! On le sait fan de metal et il pousse le concept un peu plus loin avec un show intitulé "Hellmut Lotti goes metal", qui l’emmènera aussi en salle plus tard cette année, le 27 octobre au Capitole à Gand, un ancien cinéma dans lequel il a vu son premier film à l’âge de 7 ans. On apprend d’ailleurs aujourd’hui que la date est déjà sold out, mais une deuxième vient d’être ajoutée la veille au même endroit !