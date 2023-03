Helmut Lotti à l'affiche du Graspop Metal Meeting cet été !

Notez aussi Machine Head en tête d'affiche du vendredi 16 juin !

Machine Head clôturera le vendredi 16 juin sur la South Stage. Après de nombreuses années d'absence, la formation emmenée par Robb Flynn revient enfin à Dessel et cette fois-ci avec un show européen exclusif.

Avec Of Kingdom and Crown, le groupe originaire d'Oakland, en Californie, a sorti l'année dernière son 10e album, l'un des plus percutants. Le dernier passage de Machine Head sur la plaine du Graspop Metal Meeting en 2012 était déjà mémorable, mais nous sommes convaincus qu'ils nous offriront un spectacle du même acabit 11 ans plus tard ! Chauffez donc déjà vos cordes vocales pour entonner/hurler des classiques tels qu'Imperium, Aesthetics Of Hate et Davidian ! À l'occasion de sa quatrième venue à Dessel, le groupe nous réserve d'ailleurs une production spéciale. Let freedom ring with a shotgun blast!

Complètent l'affiche du #GMM23 : Eclipse, Pro-Pain, le guitariste de Rage Against The Machine Tom Morello et Schizophrenia.



Le concert d'Elegant Weapons est déplacé de jeudi à dimanche.



Cliquez ICI pour un aperçu de tous les groupes confirmés.