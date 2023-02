HELMo et Décathlon : une collaboration qui vise le 0 déchet

En effet, la mode arrive en deuxième position du podium mondial des industries les plus polluantes (derrière le charbon). Il est donc nécessaire de conscientiser les citoyens et les créateurs " Il est de notre devoir de former des professionnels conscients des enjeux ".

Depuis plusieurs années, la crise climatique ne fait que s’empirer et les articles de secondes mains sont très prisés, c’est donc une des raisons qui a poussé Decathlon à développer sa démarche écoresponsable. Un atout qui plait à l’école supérieure, car elle prône les notions de durabilité.

"Chaque année on a un projet orienté upcycling qui rythme le travail des étudiants".

Ce n’est pas la première fois que la Haute Ecole réalise des projets de ce genre. Laetitia Braham, directrice du département Mode à HELMo confie que des collaborations ont déjà été faites auparavant : "Depuis plusieurs années maintenant, nous poursuivons un projet de cet ordre là. Nous avons déjà mené des projets avec l'ASBL Terre, par exemple. Les étudiants allaient choisir des chemises qu'ils ont reconfectionnées entièrement pour créer de nouvelles silhouettes. Chaque année on a un projet orienté upcycling qui rythme le travail des étudiants".