"Hello Kitty" et "Ghibli" : de nouveaux parcs à thèmes en Asie qui donnent envie

Crée en 1974 par la société japonaise Sanrio, la petite chatte continue d’être adorée aux quatre coins de la planète et particulièrement sur le continent dont elle est originaire. Un premier Sanrio Puroland avait déjà été construit au Japon en 1990. C’est donc un second parc d’attractions qui devrait voir le jour en 2025, cette fois en Chine.

Le parc s’intitulera Sanya Hello Kitty Resort et sera situé dans la région de la baie de Haitang. Sous la forme d’un complexe de 21 hectares, il comprendra un hôtel Hello Kitty avec 221 chambres et plusieurs villas, 3 restaurants et un parc d’attractions. Le tout dans un décor 100% Kawaii à l’image du dessin animé. Côté attractions, on annonce divers manèges et montagnes russes dans le même esprit friendly que le petit chat, mais aussi un château violet géant, un volcan et un sphinx Hello Kitty.