HELLmut Lotti : "J’ai décidé de faire une métamorphose"

Sortez vos blousons en cuir et préparez-vous à rocker avec HELLmut Lotti, le nouveau roi du métal belge !

Helmut Lotti, autrefois connu pour ses interprétations classiques et sa voix charmeuse, a surpris ses fans avec une reconversion musicale des plus audacieuse. Exit les chemises bien repassées et son allure de crooner sentimental, et place à HeLLmut goes métal ! Ce qui devait être une simple reprise de la chanson "Run to The Hills" d’Iron Maiden, sur une radio flamande, est rapidement devenu un phénomène viral sur les réseaux. Le succès est tel qu’il est invité à performer au Graspop, festival métal de référence à Dessel. L’occasion pour Helmut Lotti de partager avec le public sa passion de toujours, et d’offrir un show aussi surprenant que mémorable avec ses reprises des plus grands standards du métal et du hard rock : Motorhead, Alice Cooper, AC/DC, Deep Purple...

Venez voir cette incroyable métamorphose au Cirque Royal le 23 novembre.