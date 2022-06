Hellfest : quand tout un village se met à la musique métal

Et il n’y a pas que le logement. Du coté des commerces aussi, on se plie en quatre. Le supermarché du coin est entièrement décoré pour l’occasion, même le personnel porte un t-shirt Hellfest. Les 6 vignerons du coin eux ont carrément un bar à muscadet (leur vin) sur le site du festival et font une cuvée spéciale Hellfest. À en croire le maire du Clisson, les retombées économiques pour la région frisent les 10 millions d’euros.

Mais tout n’est pas une question d’argent. Sur l’immense site du festival, une bonne partie des bénévoles sont aussi des gens du coin. Souvent membre des clubs sportifs, ils sont mobilisés pour gérer les entrées, les bars, le nettoyage des gobelets ou encore le tri des déchets. Comme le dit Bruno, Clissonnnais pure souche et bénévole sur le festival : "Le Hellfest, fait partie de Clisson, alors soit on participe, soit on déménage."

