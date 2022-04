Hélicoptères, avions et parachutistes : un exercice militaire d’ampleur dans le Hainaut et le Brabant walllon cette semaine

Le Hainaut et le Brabant wallon seront le théâtre de grandes manœuvres militaires à partir de ce mardi et jusqu’à vendredi. Le 2e bataillon de commandos, une unité rattachée au régiment des opérations spéciales (SOR) et casernée à Flawinne (Namur) participe à l’exercice "Nemesis" dans les régions de Chièvres, Tournai, Binche, Nivelles et Morlanwelz.

Cet exercice qui rassemblera environ 250 commandos débutera à Chièvres par un atterrissage d’assaut. Mercredi, c’est la région de Tournai qui sera au cœur d’une vaste opération amphibie avec des zodiacs. Dans le même temps, des parachutistes sauteront sur Estinnes. Et puis fin de cette semaine, les militaires prendront la direction de Nivelles en Brabant wallon où ils devront exfiltrer le bourgmestre de son hôtel de ville par hélicoptère. Le but de cet exercice Nemesis est en effet d’entraîner le bataillon d’élite à exécuter des "opérations à caractère spécial" sur divers objectifs en terrain civil.

Les commandos feront appel à plusieurs des nouveaux avions de transport Airbus A400M Atlas et à des hélicoptères NH90 Caïman et A109 Hirundo de la composante Air qui leur fourniront l’appui aérien nécessaire. Un détachement de l’armée de Terre française participera également aux opérations. "Ce partage d’expérience avec l’armée de Terre française permettra de développer et pérenniser encore davantage l’interopérabilité avec les unités militaires européennes", souligne l’armée.