Hélène Ségara : sa réponse cash à ceux qui critiquent son poids

Hélène Ségara est revenue sur les critiques qu'elle subit depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. La chanteuse est régulièrement critiquée sur sa prise de poids.

Pour Télé Star, celle qui chante "Il y a trop de gens qui t'aiment" a décidé de prendre la parole pour répondre aux haters :

"Je l'ai vécu comme une personne humaine. J'ai lu des choses sur moi qui étaient très cruelles mais je ne me suis jamais positionnée en victime. J'ai juste envie de dire qu'on a le droit dans sa vie d'avoir des moments down et que ce n'est pas une honte d'être fatiguée, d'être différente physiquement parce qu'on doit subir d'importants traitements médicaux."

Les moments où je suis complexée ou mal dans ma peau, parce que je suis une femme comme les autres, j'essaie de me rassurer en me disant que ça ne va pas durer.

L'artiste de 51 ans s'exprime sur l'acceptation de soi et lance un message pour celles et ceux qui sont dans des moments compliqués :

"Les moments où je suis complexée ou mal dans ma peau, parce que je suis une femme comme les autres, j'essaie de me rassurer en me disant que ça ne va pas durer. Nous avons le pouvoir de trouver l'énergie en nous, de redevenir coquettes, d'arriver à retrouver une alimentation qui nous stabiliser et nous fasse nous sentir mieux dans notre corps. Et surtout, arrêter de penser que c'est perdu d'avance."

Hélène Ségara poursuit dans les colonnes de Nous Deux en parlant de son combat contre une névrite optique, maladie oculaire rare : "Je suis quelqu'un qui se bat avec le sourire, je n'ai pas de recette secrète à divulguer, à part qu'il est important de rester digne et de ne pas se plaindre quand on sait que, tous les jours, des gens souffrent ou doivent affronter la guerre ."

On espère revoir prochainement la chanteuse sur scène avec des nouvelles chansons.