Hélène Ségara pose les valises de son “Karmatour” en Belgique

C’est une véritable icône des années 90 qui est de retour en Belgique : la délicate et sensible Hélène Ségara ! Toujours classée au top dans le classement des chanteuses préférées des Français, elle interprétera les plus grands tubes qui ont rythmé ses 25 ans de carrière. Elle présente pour la première fois sur scène, des titres de son septième album : l’atmosphérique “Karma”. Onze titres intimes qu’elle a conçus comme un long métrage sonore et dont elle a écrit l’intégralité des paroles, le témoignage d’une paix retrouvée après avoir traversé des moments compliqués. Des chansons spirituelles qui imprègnent son "Karmatour" d’indélébiles couleurs mystiques, enrobées par la générosité scénique de l’artiste !