Hélène Ségara et Andrea Bocelli se retrouvent au Sportpaleis pour chanter "Vivo Per Lei"

La chanteuse française a rejoint le ténor italien sur la scène de l’AccorHotels Arena de Paris et du Sportpaleis d’Anvers pour chanter leur célèbre duo des années 1990. Cindya Izzarelli a commenté cette prestation historique dans son Actu people.

Une petite pointe de nostalgie a parcouru les spectateurs français et belges des derniers concerts d’Andrea Bocelli. Le ténor, actuellement en pleine tournée, a été rejoint par Hélène Ségara pour interpréter leur version franco-italienne de Vivo Per Lei.

En 1997, l’interprète de Con Te Partiro propose des versions alternatives de Vivo Per Lei, paru un an auparavant sur son album Bocelli. Chanté à l’origine avec l’Italienne Giorgia Todrani, le titre est adapté au marché germanophone avec Judy Weiss, au marché hispanique avec Marta Sanchez et au marché francophone avec Hélène Ségara, qui n’a pourtant pas encore atteint la renommée gagnée grâce à son rôle dans Notre-Dame de Paris.