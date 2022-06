Hélène Loevenbruck, linguiste : "Se parler à soi-même est bénéfique"

Il arrive que notre petite voix déraille et devienne obsédante, ou qu’elle semble contrôlée par des forces extérieures.

La première forme de déraillement est la rumination, le fait de ressasser et de rejouer de façon négative, en boucle, un possible échec. En général, elle s’arrête au bout de quelques jours.

Chez certains, toutefois, le phénomène s’emballe et devient de la rumination mentale verbale, une parole excessive, négative, en boucle, qui handicape la cognition et le raisonnement. C’est souvent précurseur d’autres troubles comme les troubles anxieux ou la dépression.

La deuxième forme est l’hallucination auditive verbale, la sensation d’entendre des voix qui viennent de l’extérieur. C’est une forme de parole intérieure qui n’est plus perçue comme étant autogénérée.

On fait tous ça, avoir des dialogues mentaux, imaginer des situations, revivre ou anticiper un dialogue. Mais en général, on conserve le sentiment que c’est nous qui créons la voix qui nous parle. Dans certaines situations, cependant, on perd ce sentiment d’agentivité et on n’a plus l’impression d’être l’auteur de la voix que l’on a créée dans sa tête. La voix nous paraît provenir d’une personne extérieure.

On considère que 10% de la population entend des voix. Dans certains cas, ces voix sont hostiles, négatives, dérangeantes et non contrôlables. Cela devient invalidant et source de souffrance.