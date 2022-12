Hélène Faux, 27 ans, au Chœur de la Monnaie : "Notre voix doit se fondre dans celles des autres"

Elle est la plus jeune choriste de la Monnaie. Hélène Faux a 27 ans. Elle est originaire de Wasmes-Audemez-Briffœil, un petit village de l’entité de Péruwelz. Ces dernières années, cette mezzo-soprano avait déjà accompagné des opéras comme étudiante, puis en tant que renfort extérieur. Mais depuis cet automne, elle a intégré le Chœur fixe de La Monnaie composé de quarante artistes.

Vous la verrez donc dans toutes les productions à venir de La Monnaie. Plus discrets que les solistes, les choristes ne font pas non plus un travail de l’ombre. "C’est fini d’être juste des piquets sur scène. On joue, on chante, on danse parfois. Et il arrive qu’on porte des costumes insolites. Pour ma première pièce, j’étais en maillot de bain !" explique la jeune femme.

Tous ensemble, tous ensemble !

On l’a suivie durant une journée au théâtre royal de La Monnaie. Au menu, des interviews, un rendez-vous chez le perruquier et une répétition avec les dames du Chœur. "On prépare Henri VIII de Camille Saint-Saëns qui sera joué en mai 2023." L’occasion de deviner sa belle voix parmi celles du pupitre des alti. Mais impossible de la faire chanter seule à notre micro. "C’est un travail de groupe. Tous ensemble, on représente une unité. On doit faire en sorte que notre voix se fonde dans celle des autres."