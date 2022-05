Hélène et les garçons : 30 ans plus tard, les acteurs retournent le générique

Dorothée, Hélène et les garçons,... : Une Génération d'AB Productions Tipik

La Deux propose une soirée régressive en plein ! Le documentaire d'Olivier Monssens vous emmène dans les coulisses des séries AB productions qui ont rythmé l'enfance et l'adolescence de toute une génération ! Dans les années 90, Hélène, Justine, Nicolas, Cricri d’amour, Johanna et les autres emmènent chaque soir près de six millions de téléspectateurs, enfants et adolescents, dans une vie rêvée, celle que véhiculent des intrigues à l’eau de rose servies dans des décors en carton-pâte.