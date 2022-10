Hélène Devynck : "Toutes les femmes qui accusent des hommes de pouvoir sont soupçonnées de vouloir prendre un peu de ce pouvoir"

"Nous avons toutes été agressées par le même homme et toujours de la même façon". C’est ce qu’écrit la journaliste Hélène Devynck dans 'Impunité' (Seuil). Et cet homme, c’est Patrick Poivre d’Arvor. Dans un livre qui ne peut laisser indifférent, Hélène Devynck raconte le combat et le courage de ces femmes victimes des viols et des agressions sexuelles qu’aurait commis PPDA.

"Comme moi, plusieurs dizaines de femmes ont cru que l’époque rendait caduque notre condamnation au silence et possible celle de notre agresseur, l’un des hommes les plus connus de France. Ça n’est pas ce qui s’est passé. On a été classées sans suite. Mais nos bulles de solitude ont éclaté. On s’est rencontrées, racontées, soutenues. On s’est fait la courte échelle pour surmonter les murs de découragement.

On a parlé plus haut, plus nombreuses."

H. D.

Hélène Devynck est journaliste et scénariste. Elle a travaillé pendant plus de 20 ans au sein du groupe TF1. De 1991 à 1993, elle a été l’assistante de Patrick Poivre d’Arvor. Impunité est son premier livre.