Hélène Devynck sur l'affaire PPDA : "Accabler Claire Chazal c'est faire le jeu de l'agresseur"

Ce livre a été écrit après la tribune octroyée au journaliste dans Quotidien en mars 2021 suite aux accusations lancées par Florence Porcel. Plusieurs confrères ont défendu l'ancien présentateur télé, réfutant les accusations et le décrivant comme un homme charmant et sans histoires. "Je n'aurais sans doute jamais parlé si Florence Porcel n'avait pas porté plainte et n'avait pas été salie comme cela" confie l'auteure. "Quand on dit 'c'est courageux', c'est comme si on acceptait socialement que c'est dangereux. (...) Le courage suppose qu'il y a des vérités qui ne sont pas bonnes à dire et c'est quelque chose qui nous imprègne tous, même les gens bienveillants et qui nous soutiennent".

Hélène Devynck décrit notamment dans son livre, le mode opératoire de PPDA : il invite une femme à assister au JT et puis l'emmène dans son bureau, il agit par surprise et rapidement, comme un 'violeur de rue'. "Je n'ai pas réagi dans le sens où c'était tellement soudain, brutal, inattendu, que je me suis soumise" déplore-t-elle.