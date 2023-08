Hélène de Fougerolles devient "Sam" dans la saison 7 de la série à succès

La septième saison de la série Sam s'annonce riche en rebondissements. De nouveaux personnages font leur entrée, des adieux sont faits, et Hélène de Fougerolles prend le relais de Natacha Lindinger dans le rôle principal. Six épisodes à découvrir dès mardi 22 août à 20h15 sur La Une et en replay pendant 15 jours sur Auvio.

Après Mathilde Seigner (saison 1) et Natacha Lindinger (saison 2 à 6), c'est au tour de la comédienne française Hélène de Fougerolles d'incarner Sam, la professeure de français excentrique de la série du même nom. Les raisons de ce changement de visage ? L'actrice Natacha Lindinger avait besoin d'un nouveau départ. "Il est temps pour moi de me renouveler un peu, de reprendre des risques et de me laisser le temps d'être disponible pour d'autres projets", avait-elle expliqué à puremedias.com.

De son côté, l'ex-interprète de la capitaine Hélène Bach dans Balthazar est ravie de reprendre le flambeau : "Je rêvais d'un rôle récurrent avec lequel je pourrais exprimer, l'humour, la dérision, être politiquement incorrecte tout en ayant une vraie intensité. Cette série traite aussi des sujets de société et permet d'aborder des thèmes qui me tiennent à cœur : la maternité, la transmission, l'éducation, la place de la femme, le couple, la singularité, la transgression. Que rêver de plus ? Je suis comblée !".