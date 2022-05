Helena Deland : “j’ai envie de faire de la musique plus directe”

Musicalement parlant, sens-tu une différence entre “Swimmer” et l’album que tu as sorti en 2020, Someone New ?

Oui. J’apprends beaucoup. Mon premier album était vraiment le résultat d’un moment très tendu pour moi. J’avais beaucoup d’insécurités, dont beaucoup d’insécurités liées à ma validité. Je n’avais jamais fait l’expérience d’écrire un album donc à chaque étape je me disais “est-ce que je vais être capable de faire ça ?”. Maintenant, je pense que je suis riche de la certitude de l’avoir déjà fait une fois. Ça change beaucoup de choses. Cette incertitude-là a été ce qu’il me manquait. Maintenant, je suis capable de passer par dessus cette tension-là. Pour moi, faire de la musique reste toujours un démon que je dois apprendre à dompter (rires). Je dois apprendre à vivre avec et à l’accepter aussi, parce qu’il n’y a jamais vraiment d’étape qui est franchie où tout devient clair. Cela dit, pour le prochain album, je suis dans une phase où j’ai envie de faire de la musique plus directe. C’est un peu l’idée derrière “Swimmer” aussi : j’ai envie que ce soit plus rapide entre le moment d’écrire la chanson et celui de l’enregistrement. Ce que je vise comme son est plus proche de mes démons que ce que j’avais envie de faire avant qui est un peu plus arrangé. Je suis capable de le faire toute seule, ce qui le rend plus excitant et malléable.