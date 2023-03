Helena Blavatsky : la Russe qui a popularisé l’occultisme occidental

Tout au long de sa vie, les moqueries de son entourage ont fait douter Helena Blavatsky de ses capacités, la faisant passer pour une rêveuse un peu loufoque. Elle se sent différente car elle envoie valser les conventions de son époque et de son milieu, et qu’elle décide de partir voyager seule à l’étranger, mais aussi, parce que, depuis toujours, elle sait qu’elle a un don.

En 1864, à trente-trois ans, Helena mène une vie hors normes. Cette jeune fille du 19e siècle, voyage seule du Japon au Canada, en passant par les Balkans et le Moyen Orient. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’Helena n’est pas uniquement portée par sa curiosité. Elle est aussi guidée par des voix d’êtres venus d’un autre monde… le monde invisible. On lui prête des phénomènes paranormaux dans les premières années de sa vie, des talents psychiques ou même des prédictions d’événements funestes.

L’Heure H retrace l’histoire étonnante de l’une des fondatrices de l’occultisme, de ses voyages spirituels à ses ouvrages ésotériques, en passant par la création de théosophie moderne à New York ou la controverse sur ses capacités surnaturelles.

Qui était vraiment cette femme mystérieuse ? Était-elle une affabulatrice ou bien une scientifique aux recherches empiriques ?