Hélécine : un nouveau parc d’activité économique fin 2023

Un nouveau parc d’activité économique sortira bientôt de terre à Hélécine. La première pierre a été posée symboliquement ce 10 mars 2023. Un promoteur construit une trentaine d’unités destinées aux petites et moyennes entreprises. Elles pourront acquérir ou louer des locaux "clés sur porte" au top en termes de performance énergétique. Pour ses concepteurs, l’Est de la province du Brabant wallon se prête à ce genre de projet : il reste de la place et la situation géographique – à mi-chemin entre Liège et Bruxelles et à un jet de pierre de la Flandre – est favorable.

Les trois immeubles industriels seront logés sur un terrain de 7 hectares propriété de l’InBw, l’Intercommunale du Brabant wallon, qui en a assuré l'équipement complet il y a 5 ans. Les élus locaux militent pour l’agrandissement de la zone. Une étude d’incidence en cours déterminera si 43 hectares supplémentaires viendront renforcer la finalité économique des environs.