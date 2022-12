"Hekla et Laki" de la Belge Marine Schneider récompensé au Salon du livre jeunesse à Montreuil

La 38e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis a ouvert ses portes mercredi à Montreuil, à côté de Paris, et décerné la Pépite d'Or, sa plus prestigieuse récompense, au conte Hekla et Laki (Albin Michel Jeunesse), au titre inspiré de noms de volcans islandais, de l'autrice belge Marine Schneider.

"Je n'ai pas encore les mots et mes mains tremblent", a-t-elle écrit sur Instagram après l'annonce des prix.

"Hekla est arrivé par un jour de grand vent sur le chemin du vieux Laki. Son petit corps a tourbillonné délicatement au-dessus du cratère. Laki a d'abord pensé à un insecte, puis à un oiseau. Mais non, c'était Hekla". Ainsi, l'éditeur résume-t-il l'histoire de la rencontre entre Laki, grande silhouette bleue, et l'enfant au halo orangé.

La Pépite du livre illustré a elle été remise à Règlobus de Pierre Alexis (La Partie), tandis que Maldoror - Tome 1: Les Enfants de la Légende, de Philippe Lechermeier (Flammarion Jeunesse) a remporté la Pépite fictions juniors.

Dans la BD, c'est Furieuse, de Geoffroy Monde au scénario et Mathieu Burniat à la mise en scène et dessin (Dargaud), qui a été récompensée.

Enfin, dans la fiction ados, c'est Grand-Passage de Stéphanie Leclerc (Syros) qui a décroché la Pépite.

Le thème du Salon cette année est "Désirs de monde!". D'après Mme Vassallo, "les enfants répondent bien à ce mot de désir, qui leur donne envie de se projeter, et qui leur parle aussi bien des littératures de l'imaginaire que du monde réel".