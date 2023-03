Heinz retrouve le naufragé qui a survécu grâce à du Ketchup et lui offre un bateau

Cette histoire, qui a fait le tour de la planète suite à cette épatante et insolite survie grâce à du ketchup, n’a pas laissé indifférent le géant américain. Heinz a lancé un avis de recherche pour offrir un bateau à cet homme courageux.

" Nous avons trouvé Elvis ", a déclaré Heinz sur Instagram ce lundi. Après deux semaines de recherche, Elvis François, le Dominiquais de 47 ans a pris contact avec la marque. Pour retrouver le naufragé, l’entreprise avait lancé une grande campagne de recherche et de communication sur les réseaux sociaux notamment avec le hashtag #FindTheKetchupBoatGuy. Selon BFMTV, l’idée était de "fêter son retour en toute sécurité et l’aider à acheter un nouveau bateau".

La célèbre marque de ketchup a tenu à remercier "l’incroyable effort collectif sur les six continents qui a donné lieu à des centaines d’articles et de pistes et à notre prise de contact finale avec Elvis".

Par contre l’ironie du sort, Elvis ne sait pas naviguer… Il devra sans doute se mettre à apprendre s’il veut utiliser le cadeau de Heinz et ainsi éviter que ce genre de drame ne se produise à nouveau.