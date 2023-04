Heineken vend moins de bière mais à prix plus élevés

Heineken a vendu moins de bière au premier trimestre par rapport à la même période en 2022, mais le deuxième groupe brassicole mondial a tout de même enregistré une hausse de ses rentrées.

Au cours des trois premiers mois, le brasseur néerlandais a écoulé 54,8 millions d’hectolitres de bière à l’échelle mondiale, soit 3% de moins qu’au premier trimestre 2022. Tous les marchés sont en recul à l’exception des deux Amériques où les volumes ont augmenté de 3,4%, à 20,3 millions d’hectolitres, selon les chiffres communiqués mercredi par l’entreprise. Malgré ce recul des volumes, le chiffre d’affaires a progressé de près de 10%, à 7,6 milliards d’euros. Heineken a augmenté le prix de ses breuvages de plus de 12% en moyenne pour compenser la hausse des coûts tout en bénéficiant d’un effet de change légèrement favorable. La forte hausse des coûts a pesé sur le bénéfice du groupe. Celui-ci a reculé, passant de 417 à 403 millions d’euros au cours des trois premiers mois de 2023. Heineken, actif en Belgique entre autres via sa filiale Alken-Maes, est le deuxième plus gros brasseur au monde. Le leader, AB InBev, présentera ses résultats trimestriels début mai.