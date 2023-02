Heineken envoie ses brasseurs en formation dans sa filiale belge Alken-Maes

Le caractère belge ne suffit pas à faire d'Alken-Maes la destination de référence. L'entreprise dispose elle-même de sites de production présentant des profils fort différents. Lundi, la délégation a pris la route de Kobbegem (Brabant flamand) où sont produites des bières de fermentations spontanées, de type lambic et kriek. La brasserie d'Alken dans le Limbourg a ensuite permis aux brasseurs d'approcher les bières de fermentation haute. "Je ne connaissais le processus qu'en théorie. Je n'avais ainsi jamais vu, sur un site de production, la refermentation en bouteille, au cours de laquelle du sucre et de la levure sont ajoutés au moment de la mise en bouteille. Je suis impatient de commencer à mettre cela en pratique quand je serai de retour chez moi, au Mozambique", confie Fernando Machalela.



Alken-Maes détient encore la cidrerie Stassen à Aubel (province de Liège), une boisson qui a également sa place dans le portefeuille d'Heineken. Les "stagiaires" ont terminé leur formation par une halte jeudi à la malterie Albert à Puurs-Sint-Amands (province d'Anvers) où ils ont pu observer comment l'orge était transformée en malt. Ce stage Master Brewers est répété chaque année depuis 2012. Ellen Mertens, une brasseuse comptant 30 ans d'expérience, en est à l'initiative. "L'objectif est de réunir les plus grands talents de Heineken pour qu'ils approfondissent leurs connaissances brassicoles. Nos différents sites de production couplés à notre expérience brassicole belge rendent notre savoir-faire assez unique", explique-t-elle.