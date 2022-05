Hein Vanhaezebrouck prolonge à Gand : "Mon objectif a toujours été de rester"

Hein Vanhaezebrouck était arrivé à Anderlecht en 2017 quelques mois avant la vente du club à Marc Coucke. Il se dit satisfait de ne pas vivre pareil scénario à Gand. "Je n’ai pas besoin de savoir tout ce qui va arriver au club, mais je veux savoir que je peux continuer avec les mêmes personnes pendant un certain temps. J’ai déjà fait l’expérience que j’ai signé un contrat et que tout était complètement différent après un mois", dit-il en faisant référence à son passage au Parc Astrid.

Vanhaezebrouck, 58 ans, est revenu à Gand en décembre 2020. Il y avait effectué un premier passage entre 2014 et septembre 2017, offrant au club le premier titre de champion de Belgique de son histoire en 2015. Vanhaezebrouck a également entraîné Ingelmunster (2002-2003), Lauwe (2004-2006), Courtrai (2006-2009 et 2010-2014), Genk (2009) et Anderlecht (2017-2018) durant sa carrière.