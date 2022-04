Hein Vanhaezebrouck : "On a éliminé le Standard, le FC Bruges et Anderlecht... on mérite cette Coupe"

La Gantoise a remporté la Coupe de Belgique en s'imposant aux tirs au but contre Anderlecht (0-0, 4-3) lundi au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. Les Gantois soulèvent la Coupe de Belgique pour la 4e fois de leur histoire.

"La déception de ne pas être en play-offs 1, elle n’est pas tellement grande. On avait prévu de devoir obtenir 60 ou 61 points. On en a pris 62 et on n’est... que 5e. Il y a l’Union Saint-Gilloise qui est là, la surprise. On a fait ce qu’il fallait faire en championnat. Malheureusement, ce n’était pas suffisant. On avait trois objectifs durant la saison : jouer les confrontations directes en Coupe d’Europe, on l’a fait, et, en Coupe, essayer d’aller jusqu’au bout. On a éliminé les trois classiques : d’abord le Standard, peut-être qu’en Wallonie, vous ne trouvez pas qu’il s’agit d’une ‘prestation’, mais il faut malgré tout les battre. On a aussi éliminé Bruges, en deux matches, et maintenant on bat Anderlecht aux tirs au but. Je crois qu’on mérite cette Coupe de Belgique", a indiqué Hein Vanhaezebrouck en conférence de presse après la rencontre.