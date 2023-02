Hein Vanhaezebrouck : "Il nous reste une chose à faire, gagner avec deux buts d’écart"

Le gardien n’a appris que ce midi qu’il allait jouer. Il a livré un bon match, repoussant notamment le penalty de Sheydayev. "C’était une surprise même s’il faut toujours être prêt. C’est bien d’avoir arrêté ce penalty."



"Le VAR ne doit jamais intervenir sur cette phase. Ce n’est pas clair, c’est le bras d’appui (de Torunarigha). L’arbitre ressent la pression du VAR… C’est comme ça. Mais bon Davy l’a arrêté", relativise HVH.



Gand a souffert en deuxième période. Et a fini par encaisser. "C’est dommage d’avoir encaissé ce but à la fin. Nous aurions mérité le partage, je pense", reprend Roef. Cette fois, le gardien est impliqué, négativement. "Ça commence par un mauvais dégagement de ma part. C’est une petite erreur qui est directement punie. A ce niveau, c’est comme ça. Ça ne peut pas arriver", reconnaît-il. "Oui, il y a un dégagement manqué de Davy mais leur gardien en manque trois. La balle va jusqu’au milieu de terrain, on est assez dans le rectangle pour défendre", le défend son coach.



Un tir sur la barre, un nouveau duel gagné par Roef, Gand s’en sort bien. Avec cette courte défaite, les Buffalos préservent leurs chances de qualification. "C’est dommage d’avoir encaissé ce but mais à domicile nous pouvons poser des problèmes à cette équipe. Je pense que c’est encore 50/50. Nous sommes toujours capables de faire un peu mieux à domicile qu’en déplacement", assure Kums.



"Si nous jouons comme en première mi-temps, nous avons nos chances. Mais nous n’aurons pas droit à l’erreur et nous devrons convertir nos occasions", rajoute Roef.



La suppression des buts à l’extérieur qui comptent double plaide en faveur de Gand. "Avec l’ancien système cela aurait été compliqué. S’ils marquaient une fois, nous nous devrions trois. Maintenant nous devons "juste" gagner. Si nous gagnons, nous irons en prolongation. Bien sûr, nous savons que notre noyau n’est pas très large, que les matches s’enchaînent. Si nous devions gagner 1-0, encore jouer trente minutes et éventuellement disputer les tirs au but. Et trois jours plus tard jouer contre le Club Bruges… Ça ne serait pas facile. Il nous reste une chose à faire, gagner avec deux buts d’écart", conclut l’entraîneur gantois qui doit composer avec les absents et les blessés.