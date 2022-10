Hein Vanhaezebrouck, frustré par l'arbitrage : "On aurait toujours dû gagner ce match"

"Quand tu prends un but tout de suite, tu n’es évidemment pas content", relance HVH. "Surtout avec la manière dont on encaisse. On ne leur a laissé que quatre occasions mais si après deux minutes, c’est déjà 1-0… Ça a pris du temps de se remettre de ça. Mais petit à petit on a repris le match en main. Honnêtement on aurait toujours dû gagner ce match. Il y avait certainement un penalty sur Depoître et deux mains de leur part. Il n’y avait pas de VAR. On sait qu’en Conference League, c’est le retour à la Préhistoire."



Déjà déforcés par les blessures, les Buffalos ont été victimes de la grippe. "Hjulsager et Hong étaient malades ce matin. Cuypers est resté à l’hôtel. J’ai dû compter sur des joueurs qui n’étaient pas à 100%", détaille Vanhaezebrouck. "Ils ont quand même tout donné. C’est ce que je vois. Et je suis content que le public de Gand le voit aussi. Le but était d’avoir un dernier match important. On l’aura. Je sais grâce à Djurgarden. Mais si l’arbitre avait fait ce qu’il devait faire, on n’aurait pas eu besoin de Djurgarden. Si on avait gagné, on aurait quand même dû gagner la semaine prochaine pour remporter la confrontation directe. Donc partage ou victoire, ça ne changeait rien pour nous."



"On part d’ici avec un point, on reste dans la course. A nous de faire le boulot la semaine prochaine. On espère que tous les supporters seront derrière nous pour nous pousser vers la victoire", conclut Vadis.