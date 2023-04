Hein Vanhaezebrouck critique ses défenseurs sur le but de West Ham : "Ils étaient endormis en défense"

Hein Vanhaezebrouck croit toujours à la qualification de son équipe après le partage de La Gantoise face à West Ham (1-1) jeudi à la Gantoise en quarts de finaler aller de la Conference League.

Juste avant le retour aux vestiaires et malgré une très nette domination gantoise, Aguerd profitait d'une très grosse erreur de Roef sur corner pour marquer mais le but était annulé pour une faute de main dans le rectangle. C'est finalement Ings qui trouvait le chemin des filets trois minutes avant le repos sur un bel assist de Bowen (40e+2, 0-1). "Ils étaient endormis en défense, c'est très dommage. Un manque de communication", selon l'entraîneur gantois.

Gand a égalisé par Cuypers à la 57e minute. "Nous avons eu 20 occasions en 2e mi-temps, dont trois tirs cadrés et un sur la latte", dit HVH. "C'est trop peu. Nous devons en tirer les leçons. Il y a aussi eu cette phase avec Piatkowski. Du banc, on voyait qu'il ne méritait pas de carte rouge. Heureusement; à ce stade de la compétition, il y a le VAR qui a tout remis en ordre. Cela doit nous donner espoir pour le match retour. Même si on joue devant 60.000 Anglais, il doit être possible de décrocher la qualification", conclut Hein Vanhaezebrouck.

"Malheureusement, on n'a pas pu inscrire un autre but mais on peut aller à Londres avec l'espoir de se qualifier", dit Hugo Cuypers. "On n'a pas été inférieur à West Ham. Si on parvient à concrétiser nos occasions là-bas, ça peut passer", ajoute le Buffalo, qui a inscrit jeudi son 5e but en Coupe d'Europe.