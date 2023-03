Hein Vanhaezebrouck confiant avant d'affronter Basaksehir : "Nous avons battu des équipes plus fortes"

La Gantoise accueille Basaksehir Istanbul en huitièmes de finale aller de la Conference League ce jeudi à Gand, une rencontre à vivre en direct vidéo sur Tipik et sur Auvio dès 21H.

L'entraîneur Hein Vanhaezebrouck veut que ses Buffalos empêchent les Turcs de déployer leur jeu. L'équipe actuelle 5e de la Süper Lig turque est un adversaire difficile sur le papier.

"Nous avons déjà battu des équipes plus fortes par le passé", a déclaré HVH. "Mais il est clair que Basaksehir est une bonne équipe. Ce ne sera donc pas facile. J'ai l'habitude de dire que les chances sont de 50/50, mais nous devons obtenir un bon résultat demain pour conserver ce pourcentage. Ils ont peut-être un petit quelque chose en plus que nous, notamment un noyau plus large".

Le Diable Rouge Adnan Januzaj, prêté par Séville, a rejoint le club cet hiver. Basaksehir a éliminé l'Antwerp lors des barrages de la Conference League en août.

"C'est plus ou moins la même équipe. Ils aiment avoir le ballon et peuvent jouer un très bon football. Ils maîtrisent ce jeu de passes très technique. Certains joueurs sont très à l'aise avec le ballon. Ce sera à nous de les empêcher de jouer leur jeu. En déplacement, ils perdent régulièrement. Et nous sommes capables de faire quelque chose chez nous. Il faut croire en une victoire, et ensuite ce sera ouvert pour le match retour."

Jordan Torunarigha ne s'est pas entraîné avec le groupe mercredi. "Je crains que cela ne va pas aller. Il s'agit de douleurs persistantes. Nous devons voir comment cela évolue" a précisé Hein Vanhaezebrouck.

Alessio Castro-Montes s'attend lui à avoir beaucoup de travail contre les ailiers. "Ils entrent souvent dans le jeu et marquent de beaux buts. Et avec Okaka, ils ont un attaquant de pointe très fort."